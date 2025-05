Dänische Royals: Königin Mary und König Frederik stechen in See

König Frederik X. (56) und Königin Mary (53) setzen auch 2025 eine Tradition der dänischen Königsfamilie fort: Sie unternehmen eine Sommerkreuzfahrt durch Dänemarks Gewässer auf der historischen Yacht Dannebrog. Der Startschuss für die Saison ist an diesem Mittwoch gefallen. "Die diesjährige Segelsaison mit der Königlichen Yacht Dannebrog begann mit einer sonnigen Einschiffung von Nordre Toldbod in Kopenhagen", heißt es in einem Instagram-Post.

Sommerliche Eleganz

Das Ereignis sei mit 27 Kanonenschüssen gefeiert worden und danach sei die Dannebrog nach Helsingör gesegelt, "wo das Königspaar mit einem Salut von Schloss Kronborg empfangen wurde". Bilder des Saisonstarts zeigen das Ehepaar strahlend und der Menge zuwinkend, aber auch bei andächtigen Momenten an Bord. Königin Mary wählte für den besonderen Tag einen eleganten Sommerlook. Er bestand aus einem floralen Midikleid in Blau und Weiß, zu dem die 53-Jährige einen dunkelblauen Hut und einen farblich passenden Wickelblazer kombinierte. Ihr Ehemann erschien in Uniform.

Lesen Sie auch

Die Sommerreise auf dem Dannebrog ist eine Tradition der königlichen Familie, die auf Christian IX. (1818-1906) im späten 19. Jahrhundert zurückgeht. Das Königspaar ging am 7. Mai an Bord des Schiffes und eröffnete damit die Saison 2025 offiziell.

Nach dieser Veranstaltung sollen Frederik und Mary vom 11. bis 13. Juni 2025 die Färöer Inseln besuchen. Am 25. August sollen sie dann zu ihrer ersten großen Tour des Jahres starten. Sie soll bis zum 28. August dauern, wie der Palast mitteilte. Die Kreuzfahrt beginnt in der Kommune Frederikshavn auf der Insel Jütland, bevor es am 26. August zur Kommune Thisted und am 27. August zur Insel Læsø geht. Die Tour soll dann auf der Insel Samsø enden.