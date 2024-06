Die deutsche Nationalmannschaft hat bei dieser Fußball-EM Eindruck im europäischen Ausland hinterlassen: Erst das 5:1 gegen Schottland, dann 2:0 die Ungarn besiegt. Damit ist das Achtelfinale bei der Heim-Europameisterschaft bereits sicher. „Dieses Deutschland macht schon Angst“, hieß es gar zuletzt in den internationalen Pressestimmen. Ob das auch auf die Dänen zutrifft, die am Donnerstabend dem Favoriten England ein 1:1 abtrotzten? Denn sie könnten es als aktueller Gruppenzweiter im Achtelfinale mit den Deutschen zu tun bekommen.

Dänischer Fan: „Ich muss zugeben, dass die Deutschen wirklich gut spielen“

Bei dänischen Fans auf dem Schlossplatz in Stuttgart zeigen sich jedoch keinerlei Anzeichen von Angstschweiß. „Warum sollten wir Angst vor Deutschland haben?“, fragen Simon, Johan und Lasse. Die drei Männer haben das 1:1 gegen England in der Fanzone verfolgt – und hatten es sogar richtig vorhergesagt. Zum Beweis zeigen sie die Tippspiel-App auf ihrem Smartphone. Was zeigt: Sie trauen ihrer Mannschaft auch etwas Zählbares gegen Titelfavoriten wie England zu. Warum dann auch nicht in einem möglichen Achtelfinale gegen das Team von Julian Nagelsmann?

„Ich muss zugeben, dass die Deutschen wirklich gut spielen“, sagt Simon, um dann hinterherzuschieben: „Aber wir können sie besiegen.“ Die drei Kumpels kennen sich seit dem Kindergarten – und sind aus Dänemark für eine Woche nach Stuttgart gereist. Am vergangenen Sonntag hatten sie das Spiel der Dänen gegen Slowenien (1:1) in der Stuttgarter Arena verfolgt.

Stuttgart: „Nice city, nice Biergarten, nice Schnitzel“

Und wenn sie sowieso schonmal hier sind, wollten sie auch die Gelegenheit nutzen, Stuttgart näher kennenzulernen. Die Stadtbibliothek haben sie zum Beispiel entdeckt, die liege ja an der Kopenhagener Straße – was die drei Dänen offenbar besonders freut. Die Landeshauptstadt hat es ihnen angetan: „Nice city, nice Biergarten, nice Schnitzel“, sagt Simon. Eine „old south german city“ sei Stuttgart – und gemütlich sei es hier.

Aber daheim ist es auch schön. Deshalb brechen die drei Freunde am Samstag wieder auf in Richtung Norden. Und geben sich siegesgewiss mit ihrem nächsten Tipp für das letzte Gruppenspiel am Dienstag: „Wir werden Serbien mit 1:0 besiegen“, ist sich Lasse sicher.