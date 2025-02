1 In dänischen Schulen könnten Smartphones in Zukunft per Gesetz verboten werden. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Die dänische Regierung will ein Smartphone-Verbot an Schulen einführen. „Wir haben beschlossen, diesem Vorhaben die Unterstützung der Regierung zu geben, und deswegen fangen wir damit an, eine Gesetzesänderung vorzubereiten“, sagte Bildungsminister Mattias Tesfaye am Dienstag der Zeitung „Politiken“.