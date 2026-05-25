Dänemark: Königin Margrethe nach Sturz erneut im Krankenhaus

Wieder Sorge um die dänische Königin Margrethe: Nur wenige Tage nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus muss die 86-Jährige wieder stationär behandelt werden.
Dänemarks Altkönigin Margrethe II. ist erneut ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die 86-Jährige muss nach einem früheren Sturz behandelt werden. Eine CT-Untersuchung habe eine größere Einblutung im Hüftbereich gezeigt, teilte der Palast mit. Margrethe war erst Mitte Mai nach Herzproblemen aus dem Krankenhaus nach Hause entlassen worden.