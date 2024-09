Dänemark: Anderthalb Meter langer Walpenis auf Bornholm angespült

1 Die Naturführer Morten Gebhardt (l) und Kenneth Nielsen, beide von dem Erlebniszentrum NaturBornholm, zeigen den angespülten Walpenis. Foto: dpa/René Vilsholm

Normalerweise finden Strandreiniger auf Bornholm Plastik oder anderen Müll, wenn sie die Strände der Insel sauber machen. Nun sind sie bei ihrer Arbeit auf einen höchst ungewöhnlichen Fund gestoßen.











Auf der dänischen Ostsee-Insel Bornholm ist ein rund anderthalb Meter langer Penis eines Wales angespült worden. Er wurde in der Nähe von Snogebæk im Südosten der Insel gefunden und gehört aller Voraussicht nach einem verendeten Buckelwal, der in diesem Sommer am Strand von Dueodde angespült worden war.