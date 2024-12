Dänemark: Abnehmspritzen-Konzern Novo Nordisk baut neue Fabrik

1 Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk will eine neue Fabrik für die Herstellung von Medikamenten gegen seltene Krankheiten bauen. (Archivbild) Foto: dpa/Christian Schultz

Der mit Abnehmspritzen enorm erfolgreiche dänische Pharmariese Novo Nordisk will in Odense eine neue Fabrik für die Herstellung von Medikamenten gegen seltene Krankheiten errichten.











Link kopiert



Der mit Abnehmspritzen enorm erfolgreiche dänische Pharmariese Novo Nordisk will in Odense eine neue Fabrik für die Herstellung von Medikamenten gegen seltene Krankheiten errichten. In das sich auf 40.000 Quadratmetern erstreckende Projekt würden 8,5 Milliarden Kronen (gut 1,1 Milliarden Euro) investiert, teilte der Konzern am Montag mit. Die Produktionsanlage und das Lager in Odense seien „das erste Mal in diesem Jahrhundert, dass Novo Nordisk mit der Errichtung eines neuen Produktionsstandorts in Dänemark neue Wege beschreitet“.