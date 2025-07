Hoch oben auf den Dächern Stuttgarts mit außergewöhnlicher Aussicht sind Rooftop Bars die perfekte Location für gemütliche Sommerabende nach Feierabend, romantische Dinner, eindrucksvolle Geschäftsessen oder Geburtstagsfeiern. Wo man in Stuttgart die schöne Aussicht bei leckeren Drinks genießen kann:

Sky Beach Stuttgart: Ein Strand in luftiger Höhe

Wer auf der Suche nach Strandfeeling ist, wird ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs fündig. Der Sky Beach Stuttgart bietet eine einzigartige Umgebung mit Sand, Liegen und Palmen. In 25 Metern Höhe auf dem Parkdeck von Galeria Kaufhof entsteht hier seit 2004 jährlich im Sommer ein beliebter Ort zum Cocktails trinken bei entspannter Musik. Mit etwas Glück kann man sich ein gemütliches Chill-Out Bett sichern. Bei gutem Wetter öffnet die Bar täglich um 12 Uhr mittags. Wer auf der Suche nach dem besten Spot für beeindruckende Sundowner in Stuttgart ist, wird hier mit einer wundervollen Aussicht auf die Stadt und den Fernsehturm belohnt.

Königstraße 6, 70173 Stuttgart auf dem Parkdeck D2

Wolfram Bar & Terrace: Stilvolle Rooftop Bar

Im Jaz in the City in der Nähe des Milaneos gelegen, bietet diese Bar einen stilvollen Ort für Drinks mit Blick über Stuttgart. Regelmäßig legen hier DJs auf, Gäste verbringen laue Sommerabende auf der Dachterrasse bei kühlen Drinks und guter Musik. Von Mai bis September wird hier in der Außenküche gekocht und bis 22.30 Uhr wird das Essen auf der Dachterrasse serviert. Die Gäste nehmen auf stylischen Lounge-Möbeln auf der stilvoll bepflanzten Dachterrasse Platz und genießen den Ausblick auf die Dächer Stuttgarts.

Wolframstraße 41, 70191 Stuttgart

barSTRonomy: Sommer auf den Dachterrassen Stuttgarts

In der siebten Etage des Adina Hotels gelegen, bietet diese Bar eine Kombination aus gehobener schwäbischer Küche und einer Dachterrasse mit Blick auf die Stadt. Hier wird durch gekonnte indirekte Beleuchtung eine gemütliche Stimmung unter freiem Himmel erzeugt. Auf schlichten, stilvollen Loungemöbeln verbringen Gäste hier laue Sommerabende bei gutem Essen und erfrischenden Drinks.

Kopenhagener Straße 3, 70173 Stuttgart

Eventlocation in Stuttgart: Feiern im Heaven0711

Hier herrscht zwar kein regulärer Barbetrieb aber gemietet werden kann die Eventlocation in Stuttgart in der Theodor-Heuss-Straße. Neben der 60 Quadratmeter großen Dachterrasse gibt es auch noch einen 100 Quadratmeter Industrial-Loft mit Loungemöbeln, hängendem Kamin, Küche und Bar. Auf der Terrasse reihen sich Palmen und Olivenbäume neben Sitzgelegenheiten. Im Freien kann außerdem gegrillt werden.

Theodor-Heuss-Straße 26, 70174 Stuttgart

Hoch über der Stadt im SKYLOFT Stuttgart

In der Büchsenstraße 20 kann ebenfalls privat gefeiert werden oder die Firmenfeier wird zum ganz besonderen Event. Ganze 140 Quadratmeter Dachterrasse erwarten die Gäste des Skylofts. Zusätzlich stehen im Inneren weitere 120 Quadratmeter zur Verfügung. Die große Fensterfront lässt sich über Schiebetüren öffnen. Von der Dachterrasse können Besucher einen einzigartigen Rundum-Panorama-Blick genießen. Sowohl der Innen- als auch der Außenbereich können nach individuellen Wünschen möbliert werden. Auch Pavillons stehen für die Terrasse zur Verfügung. Palmen sorgen im Außenbereich für die passende Urlaubsstimmung und versüßen den Ausblick auf die Stadt.

Büchsenstraße 20, 70174 Stuttgart