Dachtel und Gechingen in Sorge: Mutmaßlicher Serien-Brandstifter kehrt in Ort zurück – „Wir haben Angst“

Ein Kind soll im vergangenen Jahr in Dachtel und Gechingen mehrere Brände gelegt haben. Jetzt ist der Junge wieder zu Hause. In der Nachbarschaft ist die Sorge groß.
Eine ganze Reihe an Bränden sorgt im März 2025 in Dachtel für Unruhe. Schnell wird klar: Sie sind das Werk eines Brandstifters. Die Kriminalpolizei ermittelt und hat schon bald den mutmaßlichen Täter gefunden – einen zum damaligen Zeitpunkt 13-jährigen Jungen aus Dachtel, juristisch gesehen noch ein Kind. Nur ein halbes Jahr später brennt es erneut, diesmal sowohl in Dachtel als auch im benachbarten Gechingen (Kreis Calw). Wieder lautet der Verdacht auf Brandstiftung.