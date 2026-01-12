Dachtel-Umzug: Getrennt Fasnet feiern und sich gemeinsam daran erfreuen

Der Aidlinger Fasnetsumzug fällt 2026 erneut aus. Dafür veranstalten die Huzler Hexa in Dachtel einen eigenen – ohne Aidlinger Gruppen. Auf beiden Seiten sieht man das entspannt.
Vor einem Jahr war die Enttäuschung am 6. Januar groß, als beim Auftakt der Aidlinger Fasnetsgruppen vor dem Rathaus die Nachricht die Runde machte, dass der traditionelle Umzug durch den Ort in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen nicht stattfinden würde. In diesem Jahr fällt das seit dem Jahr 2000 fest etablierte Spektakel erneut aus. Einen Trost gibt es jedoch: Die Dachteler Huzler Hexa stellen am Wochenende einen eigenen Umzug samt Begleitprogramm auf die Beine. Dazu später mehr.