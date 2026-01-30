Dachte wir hätten mehr Zeit, Mama: Macaulay Culkin gedenkt verstorbener Filmmutter Catherine OHara

Macaulay Culkin hat sich auf liebevolle wie herzzerreißende Weise von seiner "Kevin - Allein zu Haus"-Mutter Catherine O'Hara verabschiedet, die im Alter von 71 Jahren verstorben ist.
Kurz nachdem die traurige Nachricht über den Tod von "Kevin - Allein zu Haus"-Schauspielerin Catherine O'Hara (1954-2026) mitgeteilt wurde, hat sich in Person von Macaulay Culkin (45) ihr wohl berühmtestes Leinwand-Kind mitsamt einer bittersüßen Collage auf Instagram zu Wort gemeldet. Der einstige Kinderstar postete eine gemeinsame Szene aus dem über 35 Jahre alten Weihnachtsklassiker und stellte ihr eine Aufnahme entgegen, die 2023 entstanden war - damals hatte Culkin im Beisein von O'Hara seinen Stern auf dem Walk of Fame enthüllt.