Dachstuhlbrand in Eislingen: 300.000 Euro Schaden bei Brand – Jugendliche beteiligt?

1 Die Löscharbeiten dauerten rund eineinhalb Stunden an. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Die Feuerwehr wird in der Nacht über einen Brand im Kreis Göppingen informiert. Kurze Zeit später ist der entstandene Schaden hoch.











Link kopiert



Bei einem Dachstuhlbrand in einem leerstehenden Haus in Eislingen (Landkreis Göppingen) ist ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. In der Nacht habe sich das Feuer schnell ausgebreitet und der Dachstuhl habe in Vollbrand gestanden, teilte die Feuerwehr mit. Die Löscharbeiten dauerten rund eineinhalb Stunden an. Vorsorglich sei auch ein angrenzendes Haus evakuiert worden. Verletzt worden sei aber niemand.