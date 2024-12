Dachgeschosswohnung unbewohnbar: Wohnungsbrand in Kirchheim Neckar: Bewohnerin schlägt Rauch entgegen

1 Die Feuerwehr kann das Gebäude zügig löschen. Foto: Imago/Martin Wagner

Am Dienstagnachmittag kommt eine Kirchheimerin von einem Spaziergang zurück in ihre Dachgeschosswohnung. Während ihrer Abwesenheit hat sich im Dachstuhl ein Brand ausgebreitet.











Aus noch unbekannten Gründen kam es am Dienstagnachmittag zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in der Heuchelbergstraße in Kirchheim am Neckar. Die Bewohnerin der betreffenden Wohnung hatte ihre Wohnung laut Polizeiangaben nach einem Spaziergang gegen 15 Uhr wieder betreten. Dabei schlug ihr Rauch entgegen. Alle Personen, die das Mehrfamilienhaus bewohnen, konnten es selbstständig verlassen. Verletzt wurde niemand.