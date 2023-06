Die Hitze in Ihrer Dachgeschosswohnung ist mal wieder unerträglich? Hier sind 7 Tipps, die beim Abkühlen helfen.

Dachgeschosswohnungen sind in Häusern in der Regel die heißesten Orte. Glücklicherweise gibt es jedoch eine Reihe von Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um Ihre Dachgeschosswohnung kühl zu halten.

Dachgeschoss kühlen im Sommer

1. Modernisierungsmaßnahmen: Die nachträgliche Wärmedämmung des Dachgeschosses oder der Einbau neuer Fenster kann einen starken Einfluss auf die Temperatur in der Wohnung haben. So sorgt eine effiziente Dämmung auch im Sommer für weniger hohe Temperaturen. Als Mieter ist man hier jedoch auf den Vermieter angewiesen. Und als Besitzer sind solche Maßnahmen natürlich mit Kosten verbunden. Die nachträgliche Wärmedämmung ist daher in vielen Fällen schlicht keine Option.

2. Lüftung optimieren: Öffnen Sie nachts und in den kühleren Stunden des Tages Fenster, um frische Luft hereinzulassen. Sobald es heiß wird, schließen Sie die Fenster und verdunkeln Sie diese durch Vorhänge, Rollos oder Jalousien.

3. Ventilatoren einsetzen: Verwenden Sie Ventilatoren, um die Luft in Bewegung zu halten und die Hitze im Dachgeschoss erträglicher zu machen. Halten Sie einen Ventilator jedoch nie zu lange direkt auf Ihren Körper. Sonst holen Sie sich im schlechtesten Fall einen Zug oder gar eine Erkältung.

4. Hitzequellen vermeiden: Elektrische Geräte wie Computer, Fernseher oder Lampen erzeugen Wärme. Reduzieren Sie daher die Nutzung solcher Geräte, insbesondere während der heißesten Stunden des Tages. Schalten Sie diese aus, wenn sie nicht benötigt werden, und vermeiden Sie den Einsatz von energieintensiven Geräten wie Backöfen oder Trocknern, da diese zusätzliche Wärme erzeugen.

5. Selbstgebaute Klimaanlagen: Versuchen Sie sich, Ihre eigene Klimaanlage zu basteln. Hängen Sie zum Beispiel ein nasses Handtuch vor einen Ventilator, um kühle Luft zu erzeugen. Sie können aber auch eine Schale mit kaltem Wasser oder Eis vor den Ventilator stellen, um einen kühlenden Effekt zu erzielen.

6. Klimaanlage in Erwägung ziehen: Wenn alle anderen Maßnahmen nicht ausreichen, kann die Anschaffung einer Klimaanlage in Erwägung gezogen werden. Es gibt verschiedene Arten von Klimaanlagen und Luftkühlern, die Ihnen helfen können, die Raumtemperatur auf ein angenehmes Niveau zu senken. Beachten Sie jedoch, dass Klimaanlagen energieintensiv sein können und die Stromkosten erhöhen.

7. Nachbarn und Freunde besuchen: Wenn es trotz aller Bemühungen unmöglich ist, Ihre Dachgeschosswohnung kühl zu halten, ziehen Sie es in Betracht, Nachbarn oder Freunde zu besuchen, die über eine kühlere Wohnung verfügen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, der Hitze zu entfliehen.