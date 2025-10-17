Paco Herb hat vom "Promi Big Brother"-Publikum das Ticket nach Hause überreicht bekommen. Ein besonders herber Verlust ist Herbs "Exit" für einen Mitbewohner - Bromance-Bachelor Andrej Mangold.
Strammen Schrittes nähert sich der große Sat.1-Bruder dem diesjährigen Finale von "Promi Big Brother" an. Doch bis zum Abschluss am kommenden Montag muss noch fleißig aussortiert werden, nach dem gestrigen Auszug von Sarah-Jane Wollny (27) befanden sich am Donnerstagabend schließlich immer noch zehn Stars im Haus. Ausgedünnt wurde auch dieses Mal wieder - wie schon am Tag zuvor - mit einer neuen Nominierungsvariante.