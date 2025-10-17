Paco Herb hat vom "Promi Big Brother"-Publikum das Ticket nach Hause überreicht bekommen. Ein besonders herber Verlust ist Herbs "Exit" für einen Mitbewohner - Bromance-Bachelor Andrej Mangold.

Strammen Schrittes nähert sich der große Sat.1-Bruder dem diesjährigen Finale von "Promi Big Brother" an. Doch bis zum Abschluss am kommenden Montag muss noch fleißig aussortiert werden, nach dem gestrigen Auszug von Sarah-Jane Wollny (27) befanden sich am Donnerstagabend schließlich immer noch zehn Stars im Haus. Ausgedünnt wurde auch dieses Mal wieder - wie schon am Tag zuvor - mit einer neuen Nominierungsvariante.

Am Mittwoch traten noch zwei Teams bestehend aus jeweils fünf Promis (Karina Kipp aka Karina2you genoss als amtierende Baumeisterin Immunität) im sportlichen Wettstreit um Nominierungsschutz an. Dieses Mal musste derweil das Bauleiter-Duo bestehend aus Reality-Star Laura Blond und Komiker Erik Seidel aka Satansbratan schwere Entscheidungen treffen. Ihre anderen acht Mitstreiterinnen und Mitstreiter hatten sich zuvor in Zweiergruppen zusammengefunden - ohne zu ahnen, dass pro Duo ein Star auf der "Exit"-Liste landen wird.

Entscheidungsfindung führt beinahe zum Eklat

Erwischt hat es Reality-Star Paco Herb, Internet-Persönlichkeit Karina Kipp, "K11 - Kommissar" Michael Naseband und Profi-Spitzzunge Désirée Nick. Bei letztgenannter Streitfigur waren sich Laura und Erik dermaßen uneins, dass "Big Brother" ihnen gar selbst mit einer Nominierung drohen musste, sollten sie nicht eine Entscheidung treffen. Am Ende setzte sich im Duell der Trotzköpfe Erik durch und hatte es sich im Haus neben der Nick nun wohl auch endgültig mit Laura verscherzt.

Paco und Michael mussten bis zuletzt zittern. Den schwarzen "Exit"-Peter bekam schließlich der ehemalige "Love Island"-Kandidat zugeschoben - sehr zum Leidwesen von Ex-"Bachelor" Andrej Mangold, der sich mit Paco in den vergangenen Tagen eine solide Bromance aufgebaut hatte.

Diese Promis sind nun noch im Rennen um die "PBB"-Krone: Andrej Mangold, Achim Petry, Désirée Nick, Harald Glööckler, Jimi Blue Ochsenknecht, Karina Kipp, Laura Blond, Michael Naseband und Erik Seidel.