Da wäre der Aufschrei riesig: Zu viel Sport in der Schwangerschaft? Amira Aly wehrt sich

Die schwangere Amira Aly postet Sportvideos auf Instagram und das Netz läuft Sturm. Für ihre Kritiker findet die Moderatorin nun deutliche Worte: "Vielleicht sollten wir aufhören, Frauen ständig zu erklären, wie sie schwanger zu sein haben."

Dass man als Person des öffentlichen Lebens zuweilen mit besonders kritischen Augen betrachtet wird, daran dürfte sich Amira Aly (33) nach Jahren im Rampenlicht bereits gewöhnt haben. Bei einem für sie hochaktuellen Thema stellt die Ex-Frau von Oliver Pocher (48) nun aber unmissverständlich klar, dass sich selbsternannte Netz-Experten weitere Kommentare sparen dürfen: "Mein Körper. Meine Schwangerschaft. Meine informierte Entscheidung", schreibt sie unter anderem zu einem Video-Zusammenschnitt auf Instagram, der sie beim Krafttraining zeigt.

Was die Moderatorin zu ihrem Post bewegte: Nachdem sie bereits zuvor Eindrücke in ihre Trainingsroutinen während der Schwangerschaft gegeben hatte, mehrten sich im dazugehörigen Kommentarbereich kritische Stimmen. Aly würde es mit den Gewichten übertreiben und gar die Gesundheit ihres ungeborenen Kindes riskieren, gab es dort unter anderem zu lesen. Einige Nachrichten der echauffierten User legte die 33-Jährige nun auch exemplarisch über ihr neues Trainingsvideo.

Aly hat einen Rat für ihre Kritiker

Viele der Kritiker würden eine entlarvende Doppelmoral an den Tag legen, heißt es in ihrem Posting weiter: "Stellt euch mal vor, ich würde eine Frau dafür kritisieren, dass sie in der Schwangerschaft keinen Sport macht. Da wäre der Aufschrei riesig." Sie gibt zu Protokoll, dass "internationale Leitlinien bei einer unkomplizierten Schwangerschaft ausdrücklich Bewegung, einschließlich Krafttraining", empfehlen.

Bei dem Kind handelt es sich um das erste gemeinsame mit ihrem neuen Partner, dem TV-Moderator Christian Düren (36). Mit ihrem Ex-Mann Oliver Pocher hat sie bereits zwei gemeinsame Söhne. Als bald dreifache Mutter hat sie daher einen wohlgemeinten Rat an alle Menschen, die meinen, es besser zu wissen: "Vielleicht sollten wir aufhören, Frauen ständig zu erklären, wie sie schwanger zu sein haben."