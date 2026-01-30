Prosciutto, Wein und italienische Gastfreundschaft: Seit zehn Jahren bringt Marco Tomei heimatliches nach Weil der Stadt. Die Verbindung nach Italien hat er seinem Vater zu verdanken.
Wer den Laden von Marco Tomei in der Weil der Städter Altstadt betritt, hat mit wohl fast hundertprozentiger Garantie keine drei Minuten später eine Scheibe Schinken zum Verkosten im Mund. Prosciutto di Bassiano. Oder Salami Golfetta. Oder Grana Padano. Oder Provolone Piccante. Das passende Glas Weißwein in der Hand nicht zu vergessen. Und das „Sie“ kann man sich hier gleich sparen. „Bei mir im Laden wird prinzipiell geduzt“, sagt der Chef.