Da ist alles schwarz: Johann Lafers Krebs ist nicht mehr heilbar

Bei einem Event in München hat Johann Lafer offen über seine Krebsdiagnose gesprochen. Der TV-Koch bleibt kämpferisch, gesteht aber: "Gerade bin ich in einer Krisenphase."
Johann Lafer (68) hat bei einem Treffen mit Weggefährten in München offen über seine Krebserkrankung gesprochen - und dabei klargemacht, wie ernst seine Lage ist. Der Fernsehkoch leidet an Lymphdrüsenkrebs, der nicht mehr heilbar ist. "Ich habe Metastasen im ganzen Körper, da ist alles schwarz", sagte Lafer dem "Münchner Merkur".