D-Day-Film: Brendan Fraser ergattert Rolle als Dwight D. Eisenhower

1 Wird Brendan Fraser mit seiner neuen Charakterrolle wieder auf der Leinwand triumphieren? Foto: Billy Bennight/AdMedia/ImageCollect

Nach seinem Oscar-Erfolg in "The Whale" hat sich Brendan Fraser die nächste prestigeträchtige Rolle ergattert. Er spielt den früheren US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower, als der den militärischen Einsatz am D-Day leitete.











Holt er sich damit den nächsten Oscar? Preisträger Brendan Fraser (55) übernimmt in seinem neuen Film die Rolle des späteren US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower (1890-1969), als der im Zweiten Weltkrieg Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Westeuropa war. Der amerikanisch-kanadische Schauspieler wird in dem Film "Pressure" die Hauptrolle übernehmen, wie die Produktionsfirmen Studiocanal und Working Title gemäß Branchendienst "Deadline" mitgeteilt haben.