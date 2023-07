20 Cyrus Ghanai im Classic Rock Café. Es ist eines von vielen Lokalen, die der Innenarchitekt gestaltet hat. Welche Stuttgarter Restaurants er noch geprägt hat, sehen Sie in unserer Bildergalerie. Foto: : Maks Richter/ Foto:

Von welchem Bodenbelag lässt sich Pizzakäse gut entfernen? Wie werden Speisen perfekt in Szene gesetzt? Cyrus Ghanai ist Innenarchitekt – und überlegt sich Einrichtungen für Restaurants. Ein Tag unterwegs auf Baustellen, leeren Clubs und in der neuen Calwer Passage.









Das Leben von Cyrus Ghanai spielt sich oft auf Baustellen ab. „Hier hatten wir einen Wasserschaden“, sagt der 58-Jährige und zeigt an die Decke. Er steht im neuen Ableger des Shobu in der denkmalgeschützten Calwer Passage, die im Oktober neu eröffnen soll. Ausschließlich Handwerker, Architekten und neue Mieter dürfen hinter das Gitter. Ein erster, neugieriger Blick geht natürlich nach oben, die begrünte Fassade ist jetzt schon ein Hingucker, sorgt auf diversen sozialen Bilderkanälen für viele virtuelle Herzchen. Der erste Mieter, die angesagte Hipster-Bäckerei-Kette Zeit für Brot, hat schon geöffnet. Und während man in Berlin sehr lange Schlange stehen muss für die zu Recht sehr beliebten Backwaren, ist hier in der Stadtmitte wenig los. Aber es ist eben auch noch eine vielversprechende Baustelle.