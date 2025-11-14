Cynthia Erivo eilt zur Hilfe: Ariana Grande bei Wicked-Filmpremiere in Singapur von Fan attackiert

Schock-Moment auf dem roten Teppich: Ariana Grande wurde bei der "Wicked: Teil 2"-Premiere in Singapur von einem Fan attackiert - dank Co-Star Cynthia Erivo blieb die Sängerin unverletzt.
Bei der Premiere von "Wicked: Teil 2" in Singapur am Donnerstag wurde Hauptdarstellerin Ariana Grande (32) von einem aufdringlichen Fan attackiert. Während sie gemeinsam mit ihren Co-Stars Michelle Yeoh, Cynthia Erivo und Jeff Goldblum über den roten Teppich am Universal Studios Singapore Yellow Brick Road Carpet ging, stürmte ein Mann auf sie zu, packte sie an den Schultern und zog sie zu sich.