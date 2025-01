Cyndi Lauper und mehr: Diese Musiker geben 2025 ihre letzten Konzerte

Während einige Musiker gerade erst durchstarten, blicken andere auf eine jahrzehntelange Karriere. Stars wie Cyndi Lauper (71) füllen große Hallen auf der ganzen Welt und geben ihre Hits zum Besten. Das nimmt für einige Sänger und Bands im neuen Jahr jedoch ein Ende. Diese Musiker verabschieden sich 2025 von der Bühne.

Cyndi Lauper

Cyndi Lauper kündigte ihre letzten Shows für 2025 im vergangenen Juni an. Zu den ursprünglich 23 Konzerten in den USA gesellten sich später weitere Termine in Europa, Australien und Japan. Mit ihrer "Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour" besucht die Sängerin im Februar zwei deutsche Städte. Fans können sie am 25. Februar in der Berliner Uber Arena und am 26. Februar im Düsseldorfer PSD Bank Dome erleben. Die finale Performance steht ihrer offiziellen Website nach am 23. April in der japanischen Hauptstadt Tokio an.

Lesen Sie auch

Foreigner und Electric Light Orchestra

Die Rock-Band Foreigner begeisterte in den 1980er Jahren mit Liedern wie "Urgent" und "I Want to Know What Love Is". Bereits 2022 begann sie ihre "Feels Like The Last Time Farewell Tour", 2025 soll sie voraussichtlich zu Ende gehen. Die neuen Daten gaben sie im Oktober bekannt, rund ein Jahr vor dem angesetzten Abschluss ihrer Bühnenkarriere. Als letztes werden sie dem aktuellen Tourplan zufolge am 11. Oktober in Atlantic City im US-Bundesstaat New Jersey spielen.

Auch die britische Rock-Institution Electric Light Orchestra zieht 2025 einen Schlussstrich unter ihre Zeit als Liveband. Ihre 2024 begonnene Abschiedstour schließt mit einem Konzert im Londoner Hyde Park am 13. Juli 2025. In Nordamerika traten sie bereits zwischen August und Oktober 2024 mit Hits wie "Evil Woman" im Gepäck auf.

Pankow

Unter dem Banner "Bis zuletzt" beginnt die Ostrockband Pankow im Januar ihre Abschiedstournee. Sänger Jürgen Ehle (68) gründete die Gruppe 1981 mit vier befreundeten Musikern noch in der DDR. 2011 erschien mit "Neuer Tag in Pankow" ihr letzter Longplayer. 13 Jahre später kündigten sie Medienberichten zufolge in einer Pressekonferenz ihr Ende an. Auf ihrer Tour besuchen sie auch die Heimatstadt ihrer Band, Berlin. Dort spielen sie am 15. Februar.

Die großen Abschiede aus 2024

Im vergangenen Jahr verließen ebenfalls einige prominente Musiker die Bühne, darunter auch Peter Maffay (75). Nach über 20 Studioalben und über 50 Jahren im Musikgeschäft gab er am 20. Juli 2024 in Leipzig sein letztes Konzert. Für die griechisch-deutsche Schlagersängerin Vicky Leandros (72) hieß es Ende 2024, Abschied zu nehmen. Ein Konzert im Berliner Tempodrom besiegelte Anfang Dezember das Ende ihrer Live-Karriere.

Im internationalen Raum ging für Aerosmith 2024 ein Kapitel jäh zu Ende. Wegen einer Stimmverletzung von Sänger Steven Tyler (76) verschob die US-Rockband ihre Tour im September 2023 auf das folgende Jahr. Im August 2024 sagten sie die "Peace Out: The Farewell Tour" schließlich vollständig ab.