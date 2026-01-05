Cybermobbing gegen Brigitte Macron: Zehn Angeklagte in Paris verurteilt

Erfolg für Brigitte Macron: Im Prozess wegen Cybermobbings sind die zehn Angeklagten in Paris verurteilt worden. Für die acht Männer und zwei Frauen gab es Strafen in unterschiedlicher Höhe. Alle müssen eine Schulung absolvieren.
Ein Pariser Gericht hat am Montag zehn Personen wegen des Cybermobbings gegen Frankreichs First Lady Brigitte Macron (72) schuldig gesprochen. Sie hatten im Internet falsche Behauptungen über das Geschlecht und die Sexualität der Ehefrau von Präsident Emmanuel Macron (48) verbreitet. Darunter befand sich auch die Behauptung, Brigitte Macron sei als Mann geboren. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtete, verurteilte das Gericht die Angeklagten auf bis zu achtmonatige Bewährungsstrafen.