Spurlos verschwundene Kinder und Jugendliche Die vermissten Kinder

In den Niederlanden hat eine siebenköpfige Gruppe jahrelang im Keller eines abgelegen Bauernhofes gehaust. In dem Verlies im Ort Ruinerwold warteten sie auf den Weltuntergang. Ein extremer Fall. Auch in Deutschland werden hunderte Kinder und Jugendliche vermisst.