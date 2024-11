Cyberbetrug: Durchsuchungen in Berlin und auf Zypern wegen Online-Betrugs

Durchsuchungen in Berlin und auf Zypern wegen Online-Betrugs

Sie wollten ihr Geld gewinnbringend via Internet investieren - und sahen es nie wieder. Etwa 170 Menschen aus Deutschland haben bereits Anzeige erstattet. Nun gab es eine internationale Durchsuchung.











Bamberg/Berlin/Limassol - Eine Betrügerbande soll Anlegerinnen und Anleger mit falschen Investments um 10 Millionen Euro gebracht haben. Wie die Zentralstelle Cybercrime Bayern mit Sitz in Bamberg mitteilte, wurden nun ein Dutzend Geschäfts- und Privaträume in Deutschland und Zypern durchsucht und vier Männer im Alter zwischen 26 und 39 Jahren festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, ihnen anvertraute Gelder nicht wie vereinbart angelegt zu haben. Gegen die Tätergruppierung wird wegen gewerbsmäßigen Bandenbetruges in Form von Cybertrading ermittelt.