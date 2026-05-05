Cyberattacken auf den ESC: Wien ruft zweithöchste Terror-Warnstufe aus

Bereits jetzt herrschen in Österreich höchste Sicherheitsvorkehrungen hinsichtlich des ESC, der am 16. Mai seinen Sieger kürt. Sogar das FBI ist mit einer eigenen Taskforce im Einsatz.
Mit den beiden ESC-Halbfinals am 12. und 14. Mai sowie dem Finale am 16. Mai steht ganz Österreich und vor allem Wien im Zentrum der Aufmerksamkeit. Die 70. Ausgabe des Eurovision Song Contest ist aber offenbar auch mehr denn je von Hackern und Cyberangriffen bedroht, wie die jüngsten Entwicklungen zeigen. Wie aus österreichischen Medienberichten hervorgeht, wurde inzwischen die zweithöchste Terror-Warnstufe aus- und sogar das US-amerikanische FBI hinzugerufen, um für einen sicheren und fehlerfreien Ablauf zu sorgen.