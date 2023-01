1 Pro-russische Hacker haben Internetseiten in ganz Deutschland angegriffen. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Nach den bundesweiten Cyberangriffen russischer Hacker auf Internetseiten ist der Auftritt der Polizei Baden-Württemberg wieder aufrufbar. Der Stuttgarter Flughafen hat eine Attacke abgewehrt.















Die Polizei in Baden-Württemberg hat den Cyberangriff russischer Hacker offenbar überstanden. Nachdem die Seite www.polizei-bw.de seit Mittwochabend nicht zu erreichen gewesen war, konnten die Internetauftritte der Polizei am Donnerstagabend wieder aufgerufen werden. Zuvor hatte das Technik-Präsidium den Server selbst heruntergefahren, nachdem dieser im Zuge bundesweiter Angriffe einer pro-russischen Hackergruppierung durch massenhafte Seitenaufrufe attackiert worden war.

Gar nicht erst so weit gekommen ist es am Stuttgarter Flughafen. Auch er war ins Visier der Hacker geraten. „Unsere IT hat am Mittwoch entsprechende Versuche bemerkt. Sie wurden aber erfolgreich abgewehrt“, sagte eine Sprecherin unserer Zeitung. Die Internetseiten des größten Airports im Land seien stabil gelaufen.