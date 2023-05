1 Vor dem Eingang des Kreishauses in Ludwigsburg bildet sich am Donnerstagvormittag eine kleine Menschentraube. Foto: hen

Aufgrund eines mutmaßlichen Cyberangriffs ist das Landratsamt Ludwigsburg mit allen Außenstellen am Donnerstag geschlossen. Die Mitarbeiter im Haus sitzen vor schwarzen Bildschirmen.









Der Sicherheitsdienst des Landratsamtes in Ludwigsburg hat am Donnerstagvormittag keine ruhige Minute. Immer wieder bitten Bürger an der Eingangstüre um Einlass, werden aber abgewiesen. „Wegen eines Cyberangriffs. Das Haus ist heute geschlossen“, lautet die Erklärung, des ruhigen, aber bestimmten Mitarbeiters. An die Drehtür des Kreishauses wurde zudem ein entsprechender Zettel geklebt. „Aktuell analysieren Expertinnen und Experten der Komm.One sowie der Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg die IT-Infrastruktur“ ist darauf unter anderem zu lesen. Die IT-Infrastruktur sei komplett heruntergefahren worden.