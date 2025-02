Cyber-Grooming: Europol warnt: Kult-Gruppen im Netz zwingen Kinder zu Gewalt

1 Europol warnt vor der zunehmenden Gefahr von extrem gewalttätigen Kult-Gruppen im Internet. Foto: dpa/Jerry Lampen

Die Täter zielen auf verletzliche junge Leute. Sie gewinnen ihr Vertrauen und schlagen dann zu. Die Täter treiben sie zu Sex- und Gewalt-Videos und sogar Mord.











Europol hat vor der zunehmenden Gefahr von extrem gewalttätigen Kult-Gruppen im Internet gewarnt. Diese hätten vor allem gefährdete Kinder und Jugendliche im Visier und würden sie zu extremen Gewalttaten und Sex-Videos zwingen, heißt es in einem Bericht der Polizeibehörde in Den Haag. Es gehe um kriminelle Netzwerke, die mit dem Cyber-Grooming auch Terrorakte, Chaos und Gewalt schürten. Unter Grooming versteht man das Heranmachen von Erwachsenen an Kinder über das Internet.