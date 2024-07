CVJM Gerlingen: Sommerfest auf dem Bauernhof

1 Spiel und Spaß beim Tackleball und auf der Strohhüpfburg Foto: /Rometsch

Der CVJM Gerlingen lädt an diesem Wochenende zu seinem Sommerfest auf dem Bauernhof Zimmermann. Neben leckerem Essen und Trinken gibt es auch viel Unterhaltung, einen Gottesdienst und Zeit zum Plaudern.











Spiel und Spaß gibt es am Wochenende beim Sommerfest des CVJM Gerlingen auf dem Aussiedlerhof der Familie Zimmermann in den Gerteisen. Das Fest beginnt am Samstag, 27. Juli, um 17 Uhr und am Sonntag, 28. Juli, um 10 Uhr. Am Samstag um 18 Uhr zeigt die Jonglier-AG des Gerlinger Gymnasiums ihr Können. Doch die Besucher können auch selbst aktiv werden, etwa beim Tackleball, auf der Strohhüpfburg oder mit dem Spielmobil. Die musikalische Gestaltung des Familiengottesdienstes am Sonntag um 10 Uhr übernimmt der Posaunenchor. Am Nachmittag gibt es Felderrundfahrten mit dem Traktor.