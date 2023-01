1 Das Telefonat mit einer Krankenkassenmitarbeiterin hat einem 81-Jährigen wohl das Leben gerettet. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Eine Krankenkassenmitarbeiterin hat Retter im niedersächsischen Cuxhaven durch ihre „telefonische Aufklärung“ zu einem hilflosen Senioren gelotst. Der Mann erlitt laut Polizei während eines Telefonats mit der Frau einen medizinischen Notfall.















Das Telefonat mit der Mitarbeiterin einer Krankenkasse hat einem 81-Jährigen in Cuxhaven nach Einschätzung der Polizei vermutlich das Leben gerettet. Die 21-jährige Kassenmitarbeiterin habe sich am vergangenen Dienstag bei der Polizei gemeldet und angegeben, sie habe soeben ein Gespräch mit dem älteren Herrn geführt, der am Telefon wegen eines medizinischen Notfalls zusammengebrochen sei, teilte die Polizei in Cuxhaven am Donnerstag mit. Die Frau habe das Gespräch aber gehalten, um die Einsatzkräfte laufend mit Informationen zu versorgen.

Als die Helfer an der Adresse des Mannes in einem Mehrparteienhaus ankamen, war nicht klar, in welcher Wohnung sich der Betroffene aufhielt. Auch die Nachbarn konnten nach Angaben der Polizei nicht weiterhelfen: „Die Beamten und Kräfte der Feuerwehr klopften und klingelten daraufhin lautstark an sämtlichen Wohnungstüren.“ Das wiederum habe die Kassenmitarbeiterin am Telefon gehört und habe die Einsatzkräfte so zur richtigen Tür lotsen können.

Der Vorfall endete mit einem Happy End: Die Feuerwehr öffnete die Tür zu der Wohnung, in der der 81-Jährige liegend gefunden wurde. Er war gestürzt, hatte gesundheitliche Probleme und wurde in ein Krankenhaus gebracht. „Hätte die Anruferin nicht das Telefonat gehalten und die Rettungskräfte entsprechend eingewiesen, wäre der Senior eventuell nicht gefunden worden, was schlimme Folgen für den Mann hätte haben können“, bilanzierte ein Polizeisprecher.