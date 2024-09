1 Der Verdächtige wurde festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Ein Mann schüttet an einer Haltestelle in Cuxhaven Benzin über einen 68-Jährigen. Dann zündet er ihn an. Das Opfer kommt mit Verbrennungen ins Krankenhaus.











Link kopiert



Ein 68-Jähriger ist an einer Haltestelle in Cuxhaven mit Benzin übergossen und angezündet worden. Das Opfer erlitt Verbrennungen und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Demnach flüchtete der mutmaßliche Täter am Donnerstag zunächst. Ein Spezialeinsatzkommando nahm den 37-Jährigen im Laufe der Nacht vorläufig fest.