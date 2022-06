1 Diesen Sommer sonnen wir uns in Badeanzügen mit Cut-outs. Foto: Maksim Shmeljov/Shutterstock.com

Die Temperaturen steigen, die Hüllen fallen. Für einen stilsicheren Auftritt am Pool, See oder Strand sorgen folgende Badeanzüge und Bikinis.

Cut-outs

Ob an Oberteilen, Kleidern oder Jeans - an Cut-outs führt diese Saison kein Weg vorbei. Kein Wunder also, dass auch Badeanzüge mit Aussparungen am Dekolleté, der Taille oder dem Bauch auftrumpfen. Die Neuinterpretation des Klassikers passt all jenen, die den Einteiler bevorzugen, trotzdem aber Haut zeigen möchten. Sängerin Dua Lipa (26) macht es auf Instagram vor. Sie trägt ein sexy Modell in Türkis mit Aussparungen am Bauch.

Wer es freizügiger mag, wählt einen Zweiteiler mit Cut-outs. Das Modell "Gigi" der Dessous-Marke God Save Queens bedeckt etwa nur das Nötigste und ist mit seinen transparenten Partien zweifelsohne einer der gewagtesten Bikinis der Saison.

Raffungen

Neben Cut-outs sind auch gesmokte Details in Mode. Besonders gut kommen die Raffungen bei hellen Farben und leichten Materialien zur Geltung. Der orange Bikini von Aya greift den Trend auf und vereint ihn mit einem weiteren: dem Bügel-Cup.

Bügel-Bikinis

Der Bügel-Bikini erinnert optisch an einen klassischen BH und garantiert Halt im Wasser, wie Influencerin Olivia Culpo (30) beweist. Dadurch eignet er sich perfekt für Frauen mit größerer Oberweite. Für ein Retro-Feeling sorgen Bügel-BHs in Kombination mit High-Waist-Höschen.

Front-Neckholder

Nicht ganz so praktisch, dafür aber umso beliebter ist der Triangel-Bikini. Im Sommer 2022 erhält er ein raffiniertes Upgrade: Bevor Trendbewusste wie Leonie Hanne (33) die Träger im Nacken zusammenbinden, überkreuzen sie sie über der Brust. Der Vorteil: Bräunungsstreifen von überlangen Bändern sind ab sofort passé.

Schnürungen

Sogenannte Tan Lines sind bei der Bademode von Inamorata unvermeidbar. Für einen sexy Auftritt à la Emily Ratajkowski (31) nehmen Fashionistas sie aber gerne in Kauf. Die Schnürungen setzen die 2022 ohnehin im Fokus stehende Taille optimal in Szene.

Zweifarbig

Blau oder gelb? Schwarz oder weiß? Wer sich nicht entscheiden kann, greift zur zweifarbigen Variante. Mit farblich unabgestimmten Bikini-Ober- und Unterteilen lässt sich der Two-Tone-Trend, wie ihn das Label Solid & Striped zeigt, einfach nachstylen. Individuell und nachhaltig zugleich!

Ob einfarbig, zweifarbig, verhüllt oder offenherzig: Hauptsache, die Trägerin fühlt sich wohl. Für die Auswahl der Modelle sollte man sich genug Zeit nehmen. Und das Wichtigste: Nicht zu streng zu sich selbst sein. Nobody is perfect!