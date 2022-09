1 Junger Forscher: Ingmar Hoerr in den Curavec-Anfangsjahren Foto: Curevac

Der Mitbegründer des Tübinger Biotech-Unternehmens Curevac, Ingmar Hoerr, erinnert sich noch immer gerne an seine Schulzeit im Agrarwissenschaftlichen Gymnasium in Nürtingen.















Link kopiert

Nürtingen - Es ist mit 30 Schülern pro Jahrgang eines der kleinsten Gymnasien im Land – und hatte einst einen der heute wichtigsten Menschen weltweit als Schüler: Von 1985 an hat der Curevac-Mitbegründer Ingmar Hoerrdas Agrarwissenschaftliche Gymnasium (AG) in Nürtingen besucht. Mit seiner bahnbrechenden Erkenntnis, dass sich der bisher als instabil geltende Nachrichtenübermittler Ribonukleinsäure (RNA) stabilisieren lässt und damit für die Entwicklung von Impfstoffen und Therapien verwendet werden kann, hat Hoerr die Medizinwelt revolutioniert. 1988 hat der Biotech-Star sein Abitur gemacht.

In Corona-Zeiten ist es für eine Nischenschule – in Baden-Württemberg gibt es überhaupt nur sechs Agrarwissenschaftliche Gymnasien – schwierig, auf sich und das ungewöhnliche Angebot aufmerksam zu machen. Gerade läuft die Schulanmeldungsfrist. In Nürtingen kann man noch qualifizierte Bewerbungen gebrauchen, berichtet Benjamin Gökeler, Profilfachlehrer in Agrarbiologie.

Anerkennung für die alte Schule

Zwar hat Gökeler Ingmar Hoerr nie persönlich unterrichtet. Sein Vorgänger als Profilfachlehrer, Eberhard Gärttner, erinnert sich aber noch gut an den Schüler Ingmar Hoerr. Allerdings, wer jetzt Lausbubengeschichten des Weltstars der Medizin erwartet, wird enttäuscht: „Herr Hoerr hat bei solchen Sachen nie mitgemacht. Er war ein wirklich guter und engagierter Schüler“, erinnert sich Gärttner: „Er hat sich schon damals sehr für Biologie interessiert. Auch in den anderen Fächern hat er konzentriert mitgearbeitet und den Unterricht mitgestaltet.“

Vor wenigen Monaten habe ihm Ingmar Hoerr eine Mail geschrieben und sich darin, so der pensionierte Lehrer, „sehr wohlwollend über die Zeit am Nürtinger AG geäußert“. Eberhard Gärttner hat sich sehr darüber gefreut: „Solch ein Feedback bekommt man doch nur selten von ehemaligen Schülern.“

Bewusste Entscheidung für das Agrarwissenschaftliche Gymnasium

„Aus meiner Sicht habe ich alles richtig gemacht“, zieht Ingmar Hoerr im Gespräch mit unserer Zeitung eine positive Bilanz seiner schulischen Karriere. Nach dem Besuch der Grundschule in Oberboihingen (Kreis Esslingen), wechselte er zunächst auf die Johannes-Kepler-Realschule in Wendlingen. Das sei in doppelter Hinsicht eine gute Entscheidung gewesen: „Zum einen sind viele meiner damaligen Mitschüler auf die Realschule gegangen – und ich wollte unbedingt im Klassenverbund bleiben. Zum anderen war dieser Weg gut für mich, weil ich eher ein Spätentwickler war. Im Gymnasium wäre ich wohl nur ein mittelprächtiger Schüler gewesen. Auf der Realschule war ich dann richtig gut.“

Es habe für ihn aber immer außer Frage gestanden, dass er später auf ein Gymnasium wechseln wollte. Die Entscheidung für das AG habe er dabei bewusst getroffen. Hoerr: „Ich habe mich zwar nie als Landwirt gefühlt, aber die biologischen Themen fand ich immer schon hoch interessant.“ Besonders angetan war er von der Atmosphäre an der Schule: „Die Klassenzusammensetzung war sehr heterogen. Da kamen alle Gesellschaftsschichten zusammen“, erinnert sich Ingmar Hoerr. Auch der Altersunterschied war beachtlich: Der älteste Mitschüler der elften Klasse war bereits 27 Jahre alt.

„Die Lehrer haben uns ernst genommen“

Besonders geschätzt hat Hoerr am AG, dass alle Verantwortlichen auf die Selbstdisziplin der Schüler gesetzt haben: „Die Lehrer haben uns ernst genommen, aber haben uns zu nichts gezwungen. Eigenverantwortlichkeit ist groß geschrieben worden. Das war eine wirklich gute Vorbereitung auf die Universität.“ Auch persönliche Kontakte zum AG sind geblieben. Freundschaften verbindet Ingmar Hoerr sowohl mit seinem ehemaligen Sportlehrer Arno Ferchow, der seine Schüler einst zum Robben im Wasser bis zum ersten Siphon in der Falkensteiner Höhle mitnahm, als auch zum Organisator des Stuttgarter Weihnachtsmarkts, Bernd Bullinger. Der war ein Jahr nach Hoerr ans AG gekommen. Hoerrs Klassenkamerad Christian Klump wiederum arbeitet noch heute bei Curevac.

Am grundsätzlichen Konzept des Nürtinger AG hat sich, so Benjamin Gökeler, bis heute wenig geändert: Die Schüler lernen auch in Kleingruppen und mit großem Praxisbezug. Jeder werde auf seinem Wissenstand abgeholt. Viele Exkursionen und Stunden draußen auf dem Feld ergänzten die theoretische Ausbildung. Einziger fundamentaler Unterschied: Im Fach Agrarbiologie, das die Schüler drei Jahre lang jeweils sechs Stunden pro Woche belegen müssen, werden die biologischen Themen im Schwerpunkt nicht am Menschen, sondern am Beispiel von Tieren und Pflanzen behandelt.