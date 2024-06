Cum-Ex-Skandal: Über 600 Millionen Euro an Steuern im Südwesten nachgezahlt

1 Das Finanzministerium Baden-Württemberg hat über seine Steuerbehörden eine Großzahl der Cum-Ex-Steuerrückzahlungen wieder eingetrieben. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Cum-Ex war ein Steuerbetrug ungekannter Ausmaße. Der Staat wurde deutschlandweit um Milliarden erleichtert. Der Fiskus im Südwesten hat die Nachforderungen weitgehend eingetrieben.











Im Zuge der Ermittlungen rund um illegale Cum-Ex und Cum-Cum-Steuerstraftaten sind in Baden-Württemberg Steuerrückzahlungen in Höhe von bisher 603 Millionen Euro eingetrieben worden. Insgesamt sind damit die zurückgeforderten Beträge zu etwa 98 Prozent beglichen. Ende 2023 belief sich die Höhe der insgesamt aufgelaufenen Steuerforderungen auf 612 Millionen Euro, wie das Finanzministerium in Stuttgart in einer Antwort auf eine Landtagsanfrage der FDP-Fraktion mitteilte.