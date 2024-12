Cum-ex-Skandal: Durchatmen beim Cum-Ex-Aufklärer

Der Stuttgarter Rechtsanwalt Eckart Seith und zwei Mitangeklagte sind vom Vorwurf der Wirtschaftsspionage zugunsten der Bundesrepublik Deutschland befreit. Das Obergericht Zürich stellte das Verfahren am Donnerstag auf Antrag der Verteidigung wegen Befangenheit eines früheren ermittelnden Staatsanwalts ein. Seith drohten gemäß dem Antrag der Züricher Staatsanwaltschaft dreieinhalb Jahre Haft. „Das ist der juristisch richtige Ausgang“, sagte der Stuttgarter kurz nach der Gerichtsentscheidung unserer Zeitung. Die nervliche und finanzielle Belastung sei groß gewesen. „Ich war seit 2014 nicht sicher, ob ich nicht verhaftet werde.“

Ursprung der langjährigen Strafverfolgung in der Schweiz war ein Prozess, den der Anwalt für den Ulmer Drogerieunternehmer Erwin Müller im Jahr 2013 zu führen begann. Vor dem Landgericht Ulm, danach vor dem Oberlandesgericht Stuttgart, erstritt der Jurist 56 Millionen Euro von der Schweizer Privatbank Sarasin. Das Geld Müllers, eingetrieben durch gezielte Falschberatung, war von der Bank in einen Luxemburger Fond geleitet worden, der sich an der Ausplünderung deutscher Steuerzahler durch so genannte Cum-Ex-Geschäfte beteiligte.

Ermittlungen gegen die Bank: Fehlanzeige

Seith bekam durch zwei Whistleblower aus dem Inneren der Bank, Bernhard V. und Volker S. , Papiere in die Hand, die belegten, dass Müller wissentlich getäuscht worden und der illegale Charakter der Geschäfte intern bekannt gewesen war. Alle Unterlagen leitete Seith auch deutschen und Schweizer Justizbehörden zu. Doch während er damit zu einem wichtigen Aufklärer von Cum-Ex-Betrügereien in Deutschland wurde, begann die Züricher Staatsanwaltschaft, namentlich der Staatsanwalt Peter G., ein Ermittlungsverfahren wegen Wirtschaftsspionage. Mit der Sarasin-Bank aber, so zeigte sich in später offengelegten Akten, begann ein freundlicher interner Informationsaustausch zur Sache.

2019 startete das Bezirksgericht Zürich den ersten Prozess wegen Wirtschaftsspionage. An dessen Ende konnte Seith den Kernvorwurf gegen ihn widerlegen, wurde allerdings wegen Vergehen gegen das Bankengesetz verurteilt. Sowohl er als auch die Staatswaltschaft, die das Urteil für zu milde hielt, riefen die nächsthöhere Instanz an: das Obergericht Zürich. Dort kam es zum nächsten Prozess, der jetzt wie eine Mustervorlage wirkt. Am 9. Dezember 2021 überwies das Obergericht den Fall nicht lange nach Verhandlungsbeginn zurück ans Züricher Bezirksgericht. Der Staatsanwalt G., damals schon vom Fall abgezogen, habe einen „Anschein von Befangenheit“ gezeigt, so die Kammer, sein gesammeltes Material dürfe nicht mehr verwendet werden. Unter anderem hatte der Ermittler per Rechtshilfeersuchen eine Telefonüberwachung Seiths in Stuttgart erwirkt. Im Gerichtssaal saß schon damals, wie aktuell auch, ein Beobachter der deutschen Botschaft in Bern.

Die Staatsanwaltschaft gab nicht nach

Die Verfolgung Seiths und seiner Mitangeklagten schien endgültig erledigt. Doch öffentlich weitgehend unbemerkt agierte die Züricher Oberstaatsanwaltschaft Zürich weiter. Sie focht auch dieses Urteil an, diesmal beim Bundesgericht in Lausanne. Die dortige, mit fünf Bundesrichtern besetzte Strafabteilung urteilte im September 2022, Staatsanwalt G. habe rechtmäßig gehandelt. In der 27-seitigen Begründung stand resümierend, dass „einfache Verfahrensfehler oder vorläufige Meinungsäußerungen eines Staatsanwalts zu einem laufenden Untersuchungsverfahren in der Regel keinen objektiven Anschein der Befangenheit zu begründen vermögen“. Das Züricher Obergericht musste damit den Wirtschaftsspionageprozess erneut beginnen – und sämtliche gesammelten Beweise des Staatsanwalts G. würdigen.

Das jedoch hat das Obergericht, zur Überraschung vieler Beobachter, wieder nicht getan. Der vorsitzende Richter bekräftigte den Befangenheitsvorwurf des Staatsanwalts G., nahm ihn diesmal aber zugleich in Schutz. Die Schweiz respektiere die neueste Gesetzesvorgabe der Europäischen Union zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, die so genannte Whistleblower-Richtlinie. Diese Richtlinie sei jedoch erst im Dezember 2019 in Kraft getreten. Davon habe Staatsanwalt G. nichts ahnen können.

Schwere Folgen für die Mitangeklagten

Ob die Züricher Staatsanwaltschaft noch einmal das Bundesgericht in Lausanne anrufen wird, blieb am Donnerstag zunächst unklar. Bei einer Verurteilung, sagte der Stuttgarter Rechtsanwalt Eckart Seith nach Prozessende, hätte er ohne Zögern den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg angerufen.

Schon jetzt, ganz ohne Schuldspruch, seien die Karrieren seiner beiden Mitangeklagten zerstört.