„Cthulhu: The Cosmic Abyss“ belebt eine faszinierende Horrorwelt wieder. Kann das neue Spiel mit packender Atmosphäre und kniffligen Rätseln überzeugen?
Der Cthulhu-Mythos, Anfang des 20. Jahrhunderts vom Horrorautor H. P. Lovecraft erfunden, ist heute fester Bestandteil der Popkultur. Andere Schriftsteller, darunter Grusellegende Stephen King, lassen sich inspirieren von den Erzählungen rund um die „Großen Alten“, monströse gottähnliche Wesen aus dem All, die in Wahrheit die Erde regieren, es gibt Comics darüber, so genannte „Pen&Paper-Rollenspiele“ – und natürlich Videospiele.