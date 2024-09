CSU-Vorstand: Söder droht mit Veto der CSU gegen schwarz-grüne Koalition

1 Söder macht immer stärker Front gegen Schwarz-Grün (Archivbild). Foto: Kay Nietfeld/dpa

CSU-Chef Söder nutzt jede Gelegenheit, um sich gegen ein schwarz-grünes Bündnis nach der Bundestagswahl zu positionieren. So klar wie jetzt äußerte er sich aber noch nie.











München - CSU-Chef Markus Söder hat ein Veto seiner Partei angedroht, falls die CDU nach der Bundestagswahl ein schwarz-grünes Bündnis ins Auge fassen sollte. "Eine Koalition nach der Wahl geht nur einvernehmlich CDU, CSU. Die CSU kann die Grünen verhindern und wir werden es auch tun, nur dass man das hier an der Stelle sieht", sagte der bayerische Ministerpräsident nach einer Sitzung des CSU-Vorstands in München. Zwar hatte sich Söder in der Vergangenheit bereits häufiger gegen ein Bündnis mit den Grünen positioniert, derart deutlich äußerte er sich aber bisher nicht.