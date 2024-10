CSU-Parteitag: Merz untermauert Willen zur politischen Führung

1 CDU-Chef Friedrich Merz will eine Bundesregierung ohne internen Streit führen. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Die Parteichefs von CDU und CSU lieferten sich ein Duell um die Kanzlerkandidatur. Inzwischen herrscht Einigkeit. Die soll auch Merkmal einer neuen Bundesregierung werden, wünscht sich der CDU-Chef.











Link kopiert



Augsburg - CDU-Chef Friedrich Merz hat beim Parteitag der bayerischen Schwesterpartei CSU in Augsburg den Führungswillen Union nach der nächsten Bundestagswahl in Deutschland untermauert. "Wir sind fest entschlossen, diese Bundestagswahl in einem Jahr zu gewinnen", sagte Merz vor den Parteitagsdelegierten.