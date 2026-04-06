CSU-Ministerpräsident: Söder in der Sackgasse

Die Lage ist schwierig für den bayerischen CSU-Ministerpräsidenten.
Gerade ist Markus Söder von einer dienstlichen USA-Reise zurückgekehrt. In Texas trug er einen Cowboyhut, beim abendlichen Barbecue gab es Unmengen an köstlichem Fleisch, viele Handy-Fotos wurden gemacht und gepostet. Vom Nasa-Stützpunkt in Houston, wo die Astronauten starten, war er begeistert. Die Raumfahrt, das Weltall seien für ihn ein „Kindheitstraum“, meinte der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende, der ja im Freistaat selbst Weltraum-Offensiven angestiftet hat.