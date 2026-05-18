Seit Ende April zeigt sich Markus Söder wieder ohne Bart. Bei "Caren Miosga" verriet der CSU-Chef nun, wie es dazu kam.
Markus Söder (59) war am Sonntag zu Gast bei "Caren Miosga". In der Talkshow ging es nicht nur um politische Themen, sondern auch um den veränderten Look des CSU-Chefs: Seit Ende April zeigt sich Söder wieder glattrasiert - ein ungewohnter Anblick, nachdem er seit Sommer 2024 meist mit Bart aufgetreten war. Hinter der neuen Optik steckt allerdings keine gezielte Imagekorrektur, sondern ein Missgeschick, wie der bayerische Ministerpräsident im Gespräch mit Caren Miosga verriet.