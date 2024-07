CSD, Parookaville und mehr: Terminstress für Bill und Tom Kaulitz

Während andere ihren Sommerurlaub genießen, ist der Kalender von Bill und Tom Kaulitz (34) vollgepackt mit Terminen. Mit ihrer Band Tokio Hotel hetzen sie von einem Auftritt zum nächsten. Schlaf sei deshalb derzeit Mangelware, wie Frontmann Bill in einer Instagramstory am Montagmorgen betonte. Allein am Wochenende waren die Musiker quasi nonstop im Einsatz - vom Deichbrand-Festival am Freitagabend in der Nähe von Cuxhaven über den Christopher Street Day (CSD) in Köln am Samstag und Sonntag bis hin zum Überraschungsauftritt beim Parookaville-Festival in der Nacht zu Montag.

Bill ist "busy"

"Ich bin um 4 Uhr, glaube ich, ins Bett gegangen", berichtete Bill Kaulitz am Montag in seinem kurzen Video den Fans. Denn nach dem Parookaville-Auftritt seien sie nachts noch nach Köln zurückgefahren, wo am nächsten Morgen schon wieder ein Styling anstand. "Heute shoote ich eine TV-Show", vermeldete der 34-Jährige auf Englisch - ohne auf weitere Details einzugehen. Sein Zeitplan sei zurzeit "total verrückt". Denn abends soll es auch gleich noch weitergehen nach Freiburg, wo der nächste Auftritt ansteht. Er sei eine richtige "beschäftigte Biene".

Bei den Auftritten der vierköpfigen Band steht vor allem der schrille Frontmann mit seinen auffälligen Outfits im Mittelpunkt. Und wohl auch dank der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" sind die Zwillinge und ihre Band beliebt wie lange nicht. 2005 starteten die Magdeburger, damals noch im Teenie-Alter, mit ihrem Hit "Durch den Monsun" durch und eroberten die Herzen vieler Mädchen. Fast 20 Jahre danach begeistert die Band wieder die Massen - wie etwa in der Nacht zum 22. Juli beim Parookaville im nordrhein-westfälischen Weeze. Dort überraschten sie alle mit ihrem Auftritt zu später Stunde auf dem Dach des Cupra-Bunkers gegenüber des Riesenrads. Um 0:11 Uhr begann der Überraschungs-Gig, der knapp eine halbe Stunde dauerte. "Eine kurze Überraschung war das - aber eine gelungene", urteilte die "WAZ".

Riesenandrang in Köln

Ein großes Gedränge verursachten Tokio Hotel auch bei ihrem Konzert im Rahmen des Christopher Street Days am Samstagabend auf dem Heumarkt in Köln. Der Zuschauerandrang war so groß, dass in den sozialen Medien gar von einer drohenden Massenpanik die Rede war. Am Sonntag ging es dann zum CSD-Umzug. "Okay, zwei Stunden geschlafen und jetzt geht es auf den Wagen. Happy Pride", erzählte Bill Kaulitz auf Instagram von einer weiteren intensiven Nacht.

Zuvor hatte die Band schon am Freitagabend auf der Fire Stage beim Deichbrand-Festival an der Nordsee viele tausende Besucher begeistert. Der Frontmann zog mit seinen Outfits - mal im schwarzen Leder und mit viel Haut, mal in einem glitzernden Overall - die Blicke auf sich. "Bereit für den Festival-Sommer", meldete Bill Kaulitz dazu auf seiner Instagramseite.

Denn sicher sehr zur Freude von Tom Kaulitz, der schon in der Netflix-Doku äußerte, wieder mehr Musik machen zu wollen, stehen noch etliche weitere Konzerte an. So sind die vier Tokio-Hotel-Männer am 23. Juli, beim Zelt-Musik-Festival Freiburg dabei, am 30. August beim Seaside-Festival in der Schweiz, am 31. August beim SummerDays-Festival im schweizerischen Arbon, am 7. September beim Super Bloom Festival in München und am 13. September bei Glücksgefühle in Hockenheim. Im nächsten Jahr steht dann die Europatour an, bei der es ebenfalls einige Termine in Deutschland gibt. Im März 2025 stehen Konzerte in Ludwigsburg, Hannover, Köln, Berlin, Leipzig und Hamburg an.

Dreharbeiten für eine zweite Staffel?

Und womöglich gibt es auch für Streamingfans noch neuen Stoff: Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, sollen die Zwillinge in Köln von einem Kamerateam begleitet worden sein. Wurde etwa für eine zweite Staffel gedreht? Offiziell bestätigt ist eine Fortsetzung der Kaulitz-Doku noch nicht, doch Bill Kaulitz machte in der ersten Staffel keinen Hehl daraus, dass er sich weitere Folgen gut vorstellen kann.