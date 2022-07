1 Impression vom CSD 2021: In diesem Jahr wird es wieder einen großen Demozug durch die Innenstadt geben. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Der CSD Stuttgart ist mehr als eine bunte Party und transportiert wichtige gesellschaftspolitische Botschaften. Nach dem Umzug wird gefeiert. Eine Auswahl.















Link kopiert

Das Rahmenprogramm läuft bereits, das Highlight des Christopher Street Days (CSD) 2022 steht aber noch aus: Der große bunte Umzug durch die Innenstadt beginnt am Samstagmittag, 30. Juli um 15.30 Uhr, wo tausende Besucher vom Straßenrand aus die Vielfalt feiern. Die Feierlaune verfliegt wahrscheinlich bei vielen auch nach der Abschlusskundgebung ab 18.30 Uhr auf dem Schlossplatz nicht, weshalb wir hier einige Partys auflisten wollen, bei denen auch im Anschluss queer gefeiert wird.

Lovepop Pride Edition im White Noise

Die offiziell in der CSD-Broschüre genannte Party im Anschluss steigt im Club White Noise an der Eberhardstraße. Tickets sichern kann man sich im Vorfeld beim Club selbst, beim Heart of Gold Tattoo an der Rotebühlstraße oder bei der CSD-Hocketse auf dem Schillerplatz. Musikalisch steht laut den Veranstaltern Pop que(e)rbeet auf dem Programm. Beginn ist um 22 Uhr.

Fame XXL Pride Edition im Proton

Das nach eigenen Angaben „Süddeutschlands erfolgreichste Gay-Partylabel“ lädt ab 21.30 Uhr gleich in drei Locations ein: Der Club Proton an der Königstraße, das Yart nebenan und die Bar Chicco werden durch einen großen Außenbereich verbunden. Drinnen wird Musik in verschiedenen Richtungen gespielt. Im Proton läuft üblicherweise überwiegend elektronische Musik.

Queer Harem im Banh Mi & Bubbles

Das asiatische Restaurant Banh Mi & Bubbles an der Eberhardstraße geht zum CSD in die Vollen und bietet sowohl tagsüber als auch nachts ab 22 Uhr Programm. Gogo-Boys sind am Abend angekündigt, außerdem sollen Hip-Hop, R’n’B und mehr aus den Boxen schallen. Zusätzlich werden die Arbeiten mehrerer Stuttgarter Künstler zu sehen sein. Eintritt: 15 Euro.

Avoid CSD-Spezial im Climax

Im Climax Institutes an der Calwer Straße wird nach dem CDU-Umzug, bei dem der Club bereits mit einem eigenen Wagen mit dabei ist, am Abend ebenfalls weitergefeiert. Die Betreiber versprechen „technoid-housige Tunes und feinste Beats“ bei ihrer inoffiziellen Afterparty. Es legen die DJs Pierre Remy, Paul Plattner und Climax-Chef Michael „Clash“ Gottschalk auf.