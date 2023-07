CSD in Stuttgart

1 Die Polizei hatte gehofft, nur den Weg des Demonstrationszugs sichern zu müssen – und musste dann aber doch noch eingreifen. Foto: Lichtgu/Ferdinando Iannone

Der CSD-Sprecher wird von vermutlich linken Aktivisten angegriffen. Die Polizei hat Videoaufnahmen der Tat, die nun ausgewertet werden sollen. Was zeigen diese?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Normalerweise hält sich die Polizei mit der Kommentierung von Taten zurück und beschränkt sich auf die Fakten. Aber bei dem Angriff auf den CSD-Sprecher Detlef Raasch ist es damit vorbei: „Es ist uns völlig unverständlich, wie man mit so einer Aktion eine so schöne und friedliche Veranstaltung mit mehreren Hunderttausend Menschen in der Stadt stören kann“, sagt der Polizeisprecher Stephan Widmann.