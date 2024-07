CSD in Stuttgart so groß wie nie zuvor: So bunt feiern Zehntausende gegen Spaltung und Homophobie

CSD in Stuttgart so groß wie nie zuvor

40 Bei der Kundgebung an der Planie gibt es kämpferische Worte. Foto: /ubo

Bunt, laut, fröhlich – und kämpferisch: Stuttgart erlebt am Samstag die größte CSD-Demo in seiner Geschichte. 150 Formationen, so viele wie noch nie, ziehen durch die City, um ein Zeichen gegen Hass und Spaltung in der Gesellschaft zu setzen.











An den Spekulationen über die Besucherzahlen des Stuttgarter CSD will sich die Polizei diesmal nicht beteiligen. Wer kann schon so viele Menschen zählen, die quer durch die City stehen, tanzen, feiern? „Sechsstellig“ sei’s aber schon gewesen, sagt eine Polizeisprecherin am Sonntag. Es sei viel los gewesen, fährt sie fort, aber es habe „nichts Herausragendes“ gegeben. Alles blieb friedlich. Auch die mobile Polizeiwache, die den Zug erstmals begleitet hat, um Anzeigen gegen Queerfeindlichkeit aufzunehmen, habe bis zum Abend keine besonderen Vorkommnisse gemeldet.