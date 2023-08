1 Auf dem Stuttgarter Schlossplatz wurde beim CSD die Vielfalt gefeiert – es gab dort aber Störaktionen sowohl von linker als auch rechter Seite. Foto: Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar

Die Beteiligten sind sich einig, dass es ein großes und buntes Fest gewesen ist am vergangenen Wochenende. Der Christopher Street Day (CSD) in Stuttgart mit der Parade durch die Innenstadt am Samstag hat im Nachgang aber auch mit Misstönen zu kämpfen. Zum einen, weil es auf dem Schlossplatz Ärger mit einer linken Gruppe gab, die ihrer Kritik am Teilnehmerfeld auch handfest Ausdruck verlieh – mit einem Angriff auf CSD-Sprecher Detlef Raasch. Doch nicht nur deswegen.