Wetter zum Christopher Street Day: „Wird ungemütlich“ – zum CSD droht Dauerregen in Stuttgart

„Wird ungemütlich“ – zum CSD droht Dauerregen in Stuttgart

1 In Köln beim CSD feierten die Menschen zuletzt im Regen. Foto: IMAGO/Hanno Bode

Am Samstag findet in Stuttgart der Christopher Street Day statt. Die Meteorologen rechnen Stand jetzt mit viel Regen und milden Temperaturen.











Schrill, bunt – und möglicherweise ziemlich nass: Zum Christopher Street Day (CSD) in Stuttgart am Samstag wird es auf den Straßen wieder laut, lebendig und kreativ zugehen. Federboas, Glitzer, Plateau-Stiefel und kunstvolles Make-up gehören ebenso dazu wie laute Beats und politische Botschaften. Doch das Wetter könnte in diesem Jahr zur Herausforderung werden.