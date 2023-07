Aktivisten greifen Vereinssprecher an

CSD in Stuttgart

Vermummte Personen haben am Samstag auf dem CSD in Stuttgart offenbar einen Umzugswagen blockiert – und den Sprecher des Vereins am Kopf verletzt.









Bei einem Zwischenfall auf dem Christopher Street Day (CSD) in Stuttgart ist am Samstagabend der Sprecher des CSD-Vereins, Detlef Raasch, verletzt worden. Nach Informationen unserer Redaktion hat sich Raasch eine Verletzung am Unterkiefer zugezogen, nachdem vermummte Personen den CSD-Vereinswagen blockiert und den Sprecher angegriffen hatten. Ein Mensch sei wegen Verdachts auf Körperverletzung festgenommen worden.