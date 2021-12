Impfzentren in Stuttgart 50.000 Pikser in der City – welche Impfung besonders gefragt ist

In der ehemaligen Sportarena an der Königstraße werden täglich bis zu 5000 Bürger geimpft. Auch vor den anderen Impfzentren in der Stadt herrscht generell großer Andrang. Gefragt ist vor allem eine bestimmte Art der Impfung.