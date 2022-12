1 Julian Großkopf: über Stock und Stein zu einer Medaille? Foto: cf/cf

In der Altersklasse U23 hofft der Triathlet auf eine Team-Medaille. Sein LAZ-Mitathlet Kurt Lauer hatte die Qualifikation in der Altersklasse U20 bereits sicher gehabt.















Die Unsicherheit war groß, die Freude ebenfalls: Julian Großkopf, Leichtathlet beim LAZ Ludwigsburg, darf bei der Crosslauf-Europameisterschaft in Turin starten. Er ist damit neben Kurt Lauer der zweite LAZ-Vertreter, der die deutschen Farben in der norditalienischen Metropole vertreten wird. Lauer geht in der Altersklasse U20 an den Start, Großkopf in der Klasse U23.

Großkopf, eigentlich ein Triathlet, qualifizierte sich bei der deutschen Meisterschaft am vergangenen Wochenende im niedersächsischen Löningen als Fünfter – und ging dafür volles Risiko. Schon kurz nach dem Start wagte er einen Alleingang. „Ich habe befürchtet, dass das Tempo einschläft“, berichtet er, „und gegen die etablierten 800- oder 1500-Meter-Läufer hätte ich im Sprint keine Chance gehabt.“ Also setzte er alles auf eine Karte, wurde kurz vor dem Ziel doch noch eingeholt und schaffte als Fünfter gerade noch die erforderliche Leistung. Seine Zeit: 25 Minuten und 21 Sekunden.

Allerdings war im Nachgang lange unklar, ob die Bundestrainer nun eine vier- oder fünfköpfige Mannschaft nach Turin schicken würden. Am Mittwoch kam dann die erlösende Nachricht: Großkopf darf mit. Damit ist er Teil der fünfköpfigen Mannschaft. Sein Ziel: Eines der drei besten deutschen Resultate zu liefern, um in die Teamwertung zu kommen. Und vielleicht ist dann sogar eine Medaille möglich. Außerdem im Team sind Tim Assmann (TV Villingen), Benedikt Brem (LG Tellis Finanz Regensburg), Florian Bremm (TV Leutershausen) und Paul Specht (VfL Sindelfingen).