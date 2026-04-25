Rund ums Sportzentrum Loop in Fellbach trifft Sport auf ziemlich entspannte Regeln. Beim Crossgolf geht es über Sprintbahn, Wiese und Asphalt – und oft auch am Ziel vorbei.
Vor dem ersten Schlag noch schnell eine Zigarette und ein Bier. Alexandra, 56 Jahre, aus Leutenbach steht mit Freunden auf der Sprintbahn vor dem Sportzentrum Loop in Fellbach – dort, wo sonst kurze Strecken gelaufen werden. Auf der Bahn versuchen sich andere Crossgolfspieler daran, einen Ball in eine Kiste zu befördern. „Ach du Scheiße, tschüss Ball!“, ruft einer, als der Versuch im Gebüsch endet.